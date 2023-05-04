В Смольном попросили горожан не ходить на Пискаревское кладбище

Глава комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова предложила петербуржцам воздержаться от посещения Пискаревского кладбища 8 мая. Предложение «посидеть дома» было объявлено в рамках безопасности горожан. Фидрикова отметила, что петербуржцы смогут посетить погост в любой другой удобный для них день.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Смольном выступили с предложением не посещать Пискаревское кладбище накануне Дня Победы. Об этом сообщает dp.ru.

Такой мыслью поделилась Глава комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова. Вместо посещения она предложила жителям Северной столицы посмотреть памятные мероприятия на кладбище онлайн.

Известно, что мероприятия приуроченные к Параду Победы пройдет на Пискаревском кладбище в два этапа в 11 и 13 часов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отменили воздушную часть представления в честь Парада Победы.