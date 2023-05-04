В Петроградском районе Петербурга откроется EuroSPAR на площади 3800 квадратов

В Петербурге откроется девятый магазин сети EuroSPAR, заняв торговую площадь 3800 «квадратов» в ТРЦ River House в Петроградском районе. Ремонтные работы на торговой площади начнутся уже после майских праздников, а к открытию магазин будет готов в третьем квартале текущего года.

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В третьем квартале 2023 года в Петербурге откроется еще один магазин сети EuroSPAR. Новая точка займет площадь почти четыре тысячи квадратных метров в одном из торгово-развлекательных центров Петроградского района. Об этом сообщает РБК.

Магазин расположится на месте супермаркета О’КЕЙ в ТРЦ River House на улице Академика Павлова.

Известно, что сеть гипермаркетов в Петербурге появилась три года назад, когда в 2020 на улице Фурштатской открылась первый магазин EuroSPAR. Развитием сети в Северной столице занимается нижегородский ретейлер ООО «СПАР Миддл Волга». На данный момент в Петербурге открыто восемь магазинов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургская компания «Эрлайн» начала производство свечей зажигания в Китае.