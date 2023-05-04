Петербургская компания «Эрлайн» начала производство свечей зажигания в Китае

Петербургская компания «Эрлайн» поставила на производство свечи зажигания в Китае. В месяц предполагается выпускать 500 тысяч.

Фото: unsplash

Свечи зажигания петербургского бренда Starvolt будут выпускаться в Китае. За счет китайского производства компания планирует стать конкурентоспособнее на мировом рынке. Об этом сообщает РБК.

Производство свечей зажигания началось в мае 2023 года. Предполагается, что за месяц на производстве будет выпущено 500 тысяч свечей, а к концу года производимость увеличится до одного миллиона в месяц. Осуществление продукции будет на отечественных рынках и рынках СНГ.

Уход иностранных брендов с российского рынка дал возможность отечественным брендам из низкого ценового стать более заметнее и начать развиваться в полном объеме.

На производстве будут производиться свечи для отечественных автомобилей, таких как Lada, УАЗ, ГАЗ и иномарок Chevrolet, Daewoo, Hyundai, Kia, Renault, Ford, Nissan и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Мираторг» продал колбасное производство под Петербургом.