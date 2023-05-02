«Мираторг» продал колбасное производство под Петербургом

«Мираторга» продал завод по производству колбас под Петербургом. По словам представителя агрохолдинга, компания больше не нуждается в большой производственной территории под Петербургом.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Колбасный цех «Мираторга» в Петербурге перешел в пользование хлебопекарной компании «Альтаир». Об этом сообщает ТАСС.

Производство на территории 9,7 квадратных метров происходило с 2018 по 2020 годы, пока агрохолдинг не принял решение перенести его в Курскую область на собственную площадку автоматизированного производства. О сумме сделки по передаче объекта не сообщается.

Известно, что «Мираторг» крупнейший российский производитель свинины и говядины в России с 1995 года. Холдингу принадлежат две зерновые компании, четыре завода по производству комбикорма, 19 птицеводческих площадок и бройлерных птицеферм, 28 свинокомплексов, 111 ферм крупного рогатого скота, завод по производству замороженных мясных полуфабрикатов, два завода по производству кулинарных блюд и выпечки, 89 фирменных магазинов и два гипермаркета, а также 12 бургерных.

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