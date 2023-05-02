Бизнесмен Евневич передал дочери более 50% доли Максидома

ООО «Максидом» сменил собственника – теперь более 70% DIY-сети принадлежит Марии Евневич, дочери предыдущего владельца. Известно, что предыдущий владелец имел 51% доли.

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Доля владений строительного гипермаркета «Максидом» перешли к Марии Евневич, дочери петербургского бизнесмена Александра Евневича. Об этом сообщает dp.ru.

Так, теперь дочь бизнесмена, получив 51%, нарастила долю владений с 25,5% до 76,5%.

Вместе с ней в составе собственников остались ранее руководящие Лариса Черепанова, Сергей Голиков, Владимир Полетаев и Дмитрий Соколов. Известно, что в прошлом году выгодоприобретателем сети стал еще один из детей Евневича, сын Николай Евневич.

За минувший год чистая прибыль сети строительных гипермаркетов составила 2,6 миллиардов и общую выручку более 28 миллиардов рублей.

Компания «Максидом» появилась на российском рынке в 1997 году, открыв в октябре того же года первые гипермаркеты сети в Петербурге, а осенью 2020 года приобрел российскую сеть магазинов Castorama, начиная проводить постепенный ребрендинг в крупных городах России.

На сегодняшний день сеть гипермаркетов работает в 15 регионах страны и имеет торговую площадь в совокупности более 400 тысяч квадратных метров.

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