Новым кластером по производству оборудования в Петербурге займется «Ростелеком»

На заводе «Авангард» в Северной столице может появиться новое производство потребительской электроники. Реализацией идеи планирует заняться компания «Ростелеком».

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Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский рассказал, что специалисты начнут заниматься в Петербурге созданием телекомоборудования, среди которого, например, видеокамеры и роутеры.

Старт производства ориентировочно запланирован на середину июня, сообщает Петроград. Отмечается, что решение о создании нового кластера является стратегическим для компании.

Напомним, что в настоящее время на заводе «Авангард» выпускают различные датчики, лифтовое оборудование и оборудование для электроснабжения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Обуховском заводе уже произведено больше одной тысячи беспилотников. С первого июля концерн может начать производить по две-три тысячи дронов.