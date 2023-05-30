Бывший вице-губернатор Козырев не только выплатил 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде, но и был лишен прав

В Санкт-Петербурге без водительских прав остался экс-вице-губернатор Сергей Козырев. Мужчину поймали на вождении в нетрезвом виде еще в январе.

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Решение о наказании в виде лишении водительских прав принял суд, сообщает Neva.Today со ссылкой на карточку дела, представленной порталом Мировых судей Санкт-Петербурга. Напомним, что Сергей Козырев был задержан 26 января за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Нарушителя не только оштрафовали на 30 тысяч рублей, но и лишили прав.

Известно, что бывший вице-губернатор изначально пытался скрыться от полиции на Bentley Bentayga, но после был пойман. В результате правоохранители составили протокол, а Козырев получил пять суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По итогу кроме штрафа решением суда нарушителя лишили права управлять автомобилем на 1,5-2 года.

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