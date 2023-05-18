Евгений Пригожин о переизбрании Беглова: либо уйдет на повышение, либо выиграет губернаторские выборы

Петербургский губернатор Александр Беглов перестал имитировать деятельность на своем посту, но почти наверняка будет переизбран на следующих выборах, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

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Петиция движения «Город перемен» продолжают собирать все новые подписи в поддержку отставки Беглова. Однако ее эффективность петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поставил под сомнение. В интервью «Невским новостям» предприниматель отметил, что властям не столь важно мнение народа, поэтому у незадачливого губернатора все еще остается шанс быть избранным на второй срок или даже пойти на повышение.

В телефонном разговоре с корреспондентом предприниматель заявил, что кандидаты на заранее предрешенных губернаторских выборах должны хотя бы делать вид, что народ за них реально голосует. По словам бизнесмена, это называет «легитимизацией выборов». Но действующий градоначальник не делает даже этого.

«Когда выбирали губернатора, официальный результат был около 67 процентов голосов за Беглова. По-честному, как мне рассказывали, за него проголосовало около 40 процентов избирателей», — высказался бизнесмен.

По словам Пригожина, у него была группа из политтехнологов, которые заставляли губернатора ездить по городу и выполнять свои предвыборные обещания. Мотивировали политика и из федерального центра, «давая ему по шапке». Однако сейчас губернатора никто не мотивирует работать.

Коллаж vk.com/gorodperemen_spb / gov.spb.ru

При этом, Пригожин уверен, что на следующих выборах Беглов либо уйдет на повышение, либо выиграет губернаторские выборы с 70%. Однако предприниматель призывает петербуржцев не сдавать и поддерживать петицию и дальше.

С полным текстом интервью бизнесмена «Невским новостям» можно ознакомиться по ссылке.