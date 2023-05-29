Почти 130 пар поженились в Ленинградской области за минувшую неделю

Сотрудники ЗАГСов Ленинградской области рассказали, что за минувшую неделю в регионе поженились 128 пар. Количество зарегистрированных браков превысило показатели предыдущей недели.

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В Ленинградской области за минувшую неделю зарегистрировали почти 130 браков, об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Бриф.

Итогами поделились сотрудники ЗАГСа, подсчитав количество официально зарегистрированных отношений в период с 22 по 28 мая. Так, выяснилось, что 128 пар узаконили свои отношения – это на восемь пар больше, чем за предыдущую неделю. Известно, что в период с 15 по 21 мая было зарегистрировано 120 браков.

Отмечается, что всего с начала текущего года в ЗАГСах Ленинградской области было официально зарегистрировано более двух тысяч браков. Так, к международному Дню семьи узаконили отношения 2377 влюбленных.