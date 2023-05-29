В Ленинградскую область могут прийти заморозки

В несколько регионов страны в ближайшее время придут заморозки, которые могут неблагоприятно повлиять на будущий урожай. В этом списке есть и Ленинградская область.

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В Ленинградской области в ближайшие ночи ожидаются заморозки, сообщает 360.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, резкое похолодание может отрицательно сказаться на урожае.

Известно, что заморозки придут и в другие регионы России. Так, похолодает в Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, в южных районах Красноярского края и в республике Тыва.

По мнению Вильфанда, наиболее сильные заморозки придут в Красноярский край, Тыву и Иркутскую область. Там температура воздуха опустится до -5 градусов.

Метеоролог предупредил россиян о потенциальной опасности для урожая. Для ее сохранения необходимо его защитить, например, увлажнить почву.