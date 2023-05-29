Мигрант-нелегал несколько раз ударил ножом свою сожительницу в Центральном районе

В Центральном районе мигрант ударил свою сожительницу ножом, после чего пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье, 28 мая, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из квартир на улице Гончарная произошла ссора, в ходе которой один из участников конфликта ранен. Прибывшие правоохранители никого не обнаружили.

Позже сотрудниками полиции получена телефонограмма из медицинского учреждения о том, что из этой квартиры в тяжелом состоянии к ним поступила раненая женщина. Ей оказалась 41-летняя гражданка Узбекистана, у которой диагностированы колото-резаное ранение поясничной области справа, колото-резаное ранение правого бедра и плеча.

Оказалось, что удары ножом ей нанес возлюбленный 47-летний сожитель.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемого задержали в тот же день – им оказался безработный гражданин Узбекистана. Мужчину поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигрант убил жену в съемной квартире на Шувалова и рассказал об этом сотруднику консульства.