Мигрант убил жену в съемной квартире на Шувалова и рассказал об этом сотруднику консульства

Гражданин Узбекистана убил свою 19-летнюю жену в арендуемой квартире в Мурино. Сотрудники обнаружили на теле девушки признаки удушения.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 11 мая, в дежурную часть обратился сотрудник консульства Узбекистана, сообщив о том, что к нему пришел 22-летний мужчина, который признался в убийстве жены.

Приехавшие в съемную квартиру на Шувалова, где произошло преступление, сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело 19-летней гражданки Узбекистана со следами механической асфиксии.

С места происшествия правоохранители изъяли телефон, простынь, окурок и отпечатки пальцев.

Признавшегося в убийстве супруги мужчину задержали и отправили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время семейного конфликта женщина ударила своего супруга ножом в грудь в Волосово.