Прокуратура взяла под контроль расследование о возгорании бытовок в Колпино

Прокуратура взяла на контроль расследование о возгорании бытовок в Колпино. Пожар случился в воскресенье днем, 28 мая.

Фото: unsplash

В последнее майское воскресенье на Финляндской улице в Колпино произошло возгорание бытовок. По данным ГУ МЧС по Петербургу пожар распространился на 300 квадратных метров. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ведомство заинтересовалось инцидентом и проведет служебную проверку.

Известно, что к ликвидации пожара привлекалось 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Отмечается, что точная причина пожара станет известна после пожарно-технической экспертизы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что несовершеннолетний курильщик из Ленобласти спалил квартиру, пока родители были на даче.