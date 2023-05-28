Несовершеннолетний курильщик из Ленобласти спалил квартиру, пока родители были на даче

Подросток из Пикалево решил «подымить» в квартире, пока родители на даче. Однако сигарета упала на пол и спалила квартиру. В результате пожара пострадала и сестра курильщика.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, в правоохранительные органы поступило сообщение о загоревшейся квартире в Пикалево.

Прибывшие на место правоохранители установили, что возгорание произошло в одной из квартир на улице Заводская.

Спустя час сотрудникам полиции поступила телефонограмма о том, что из данной квартиры госпитализированы 16-летняя девушка с 30-39% термического ожога поверхности тела, а также 15-летний парень с термическим ожогом обеих кистей рук и резаной раной правого предплечья.

Со слов подростка, возгорание произошло в тот момент, когда парень решил покурить, но не удержал сигарету и она упала на ковер, который в последствии от нее загорелся, а после пламя перекинулось на канистру с бензином, стоявшую рядом. Известно, что родители подростков находились в этот момент на даче.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после пожара в коммуналке на Есенина под утро к врачам отправился один человек.