День города: как горожане встретили день рождения Северной столицы

В Петербурге отметили 320 юбилей города. В течение дня в городе на Неве проходили развлекательные мероприятия.

Фото: Санкт-Петербург.ру

В минувшую субботу, 27 мая, петербуржцы отметили 320-летие со дня основания города. Для жителей и гостей города на Неве подготовили развлекательную программу, которая длилась весь день с 10 утра, сообщает Neva.Today.

Так, праздник для петербуржцев начался с огня на Ростральных колоннах. Факелы зажглись с 10:00 и прогорели до 11:20, после чего вновь зажглись уже в ночь с 23:55 до 00:05.

Далее мероприятия протекли на Сенатскую площадь, где возложили цветы к памятнику Петру Первому, а на Петропавловской площади прозвучал полуденный выстрел и начался праздничный концерт.

На площади Островского прошел XXVI Фестиваль мороженного, а для малышей показали мультфильмы и поставили карусели и батут.

Напротив Мариинского дворца раскинулся регулярный сад, который городу на праздник подарил комитет по благоустройству. Известно, что деревья там простоят до осени, после чего переедут на набережные.

Позже, на Дворцовой площади прошел концерт под открытым небом, а в завершении праздника в небе прозвучали залпы салютов, которые сопровождались поздравлениями горожан.