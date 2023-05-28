В последний весенний выходной в Петербурге не будет дождя

В последнее майское воскресенье в Петербурге ожидается облачное небо, на котором сквозь облака иногда будет пробиваться солнце. Собираясь на прогулку петербуржцы и гости города могут оставить дома дождевики и зонты – дождя в выходной не будет.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В последний весенний выходной этого года, петербуржцев ожидает переменная облачная погода. Причиной такой погоды станет влияние промежуточного гребня антициклона, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

По словам синоптика, жителям города не стоит ждать осадков. Температура воздуха в Северной столице днем прогреется от +17 до +19 градусов тепла и от +15 до +20 градусов в Ленинградской области. Отмечается, что ветер будет идти с юго-западной стороны со скоростью 3-9 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за всю историю наблюдений Петербург почти 80 раз замерзал на День города.