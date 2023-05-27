За всю историю наблюдений Петербург почти 80 раз замерзал на День города

В Северной столице 27 мая снова прохладно. Оказывается, что такая ситуация на территории региона повторяется уже почти в 80 раз.

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Очередной день рождения празднует Петербургом с холодом и дождем. За всю историю наблюдений такая погода встречалась горожанам 78 раз, при этом только 64 года из 142 лет инструментальных метеонаблюдений оказались теплыми, сообщает в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Тем не менее, как заметил специалист, праздничного настроение похолодание не изменило. Главное в эту субботу — не забыть взять зонтик при выходе на улицу.

Согласно наблюдениям специалистов, самыми жаркими выдались 1887, 1889, 1891 год. Около +31 градуса фиксировалось 27 мая 1958 года. Холоднее всего стало 27 мая 1888 года, когда днем потеплело всего до + 5,3 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне вечером после дождя горожане могли наблюдать в небе двойную радугу.