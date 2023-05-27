Накануне Дня города над Северной столицей раздвоилась радуга
Вечером 26 мая в небе над Санкт-Петербургом появилась яркая радуга. Однако если присмотреться, то можно было заметить, что выше нее протягивается вторая разноцветная полоса.
Две радуги заметили жители Северной столицы накануне Дня города. Некоторые даже предположили, что это такой своеобразные подарок на 320-летие. Фотографии завораживающего природного явления разлетелись по Сети.
При этом разноцветный мост через все небо можно было увидеть из разных точек города. Обзору совсем не мешали облака. Радуга появилась сразу же после вечернего дождя, на закате, и висела в небе достаточно долго вместе со своей более блеклой подружкой.
После того, как радуга сошла, в завершении вечера небо окрасилось розовыми оттенками заката.
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