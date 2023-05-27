Накануне Дня города над Северной столицей раздвоилась радуга

Вечером 26 мая в небе над Санкт-Петербургом появилась яркая радуга. Однако если присмотреться, то можно было заметить, что выше нее протягивается вторая разноцветная полоса.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Две радуги заметили жители Северной столицы накануне Дня города. Некоторые даже предположили, что это такой своеобразные подарок на 320-летие. Фотографии завораживающего природного явления разлетелись по Сети.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

При этом разноцветный мост через все небо можно было увидеть из разных точек города. Обзору совсем не мешали облака. Радуга появилась сразу же после вечернего дождя, на закате, и висела в небе достаточно долго вместе со своей более блеклой подружкой.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

После того, как радуга сошла, в завершении вечера небо окрасилось розовыми оттенками заката.

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