В Росприроднадзоре объяснили, почему вода в Финском заливе стала желтой

В некоторых районах Петербурга и области вода Финского залива окрасилась в желтый. Специалист объяснили, с чем это связано.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В пятницу, 26 мая, стало известно о подозрительном цвете воды Финского залива в ряде районов Ленинградской области и в границах Петербурга. Желтые разводы можно заметить и на акватории сообщает «МК в Ленобласти». Но оказалось, что дело вовсе не в загрязнении.

Специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора пояснили, что явление вода окрасилась в желтый из-за цветения деревьев. Желтые разводы — это пыльца.

Уточняется, что в середине мая обычно пыль слетает с елей и берез, а в конце месяца – с сосны и дубов. Так, у пыльцевых зерен имеются воздушные мешки, с помощью которых происходит перемещение.

Примечательно, что пыльца может иметь любой цвет, но обычно отличается желтоватым пигментом. Интенсивность цвета увеличивается с дождями.