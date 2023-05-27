Петербуржец, покусившийся на автомобиль жителя Ленобласти в ходе ссоры, в результате получил травмы от травматического пистолета. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, конфликт произошел на проспекте Обуховской Обороны, неподалеку от припаркованного автомобиля. Днем 26 мая в полицию обратился сотрудник скорой, пояснивший, что на месте присутствует «агрессивная женщина».

Позже во дворе дома задержали нетрезвую 45-летнюю неоднократно судимую и отбывавшую наказание в колонии жительницу Петербурга, 43-летнего также много раз наказанного по закону гражданина и 44-летнего хозяина транспортного средства.

Судимый петербуржец получил ранения в область грудной клетки и бедра. Мужчину госпитализировали в больницу для оказания помощи. После его состояние оценили как удовлетворительное.

Оказалось, что стрельбу открыл 44-летний житель Ленобласти. Гражданин рассказал, что он пытался отпугнуть от своей машины двух пьяных граждан. После замечания его оппонент ударил по автомобилю пластиковой бутылкой. На это хозяин транспорта сначала несколько раз выстрели в воздух, но петербуржец в ответ попытался залить противника газовым баллончиком. Тогда житель Ленобласти снова открыл стрельбу, на этот раз в сторону обидчика.

У стрелка забрали травматический пистолет. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу рядом с рестораном.