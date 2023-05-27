В Мариинском дворце состоялось торжественное награждение почетных граждан Петербурга

В субботу, 27 мая, почетным гражданам Санкт-Петербурга вручили памятные знаки. Награждение прошло прямо в День города.

Фото: пресс-служба Смольного

Мероприятие провели в Мариинском дворце. В пресс-службе Смольного отметили, что знаки почетного гражданина Петербурга получили певица Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова.

Отмечается, что в общей сложности звание Почетного гражданина присуждено 49 петербуржцам, первым из которых стал академик Дмитрий Лихачев. Также эту награду получали президент РФ Владимир Путин, а также председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие.

Знак отличия Почетного гражданина вместе Эдиты Пьехи передали ее внучке – Эрике Быстровой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что легендарная исполнительница получила звание Почетного гражданина Петербурга с 15 попытки.