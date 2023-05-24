Эдита Пьеха стала почетным гражданином Петербурга с 15-й попытки

Эдита Пьеха получила звание «Почетного гражданина Петербурга». Известно, что артистка выдвигала свою кандидатуру на это звание более десяти раз.

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Советская и российская эстрадная певица и заслуженная артистка РСФСР Эдита Пьеха получила отличительный знак «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». С этим событием ее в своем телеграм-канале поздравил председатель Заксобрания Александр Бельский, отметив, что получение звания произошло в символическую дату. В этом году исполняется 55 лет с момента, как Пьеха стала заслуженной артисткой РСФСР.

Бельский отметил, что Эдита Пьеха заслуживает этого звания как никто другой, так как она посвятила множество работ Петербургу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты ЗакСа одобрили законопроект, разрешающий провести газ в жилье за счет материнского капитала.