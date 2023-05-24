Депутаты ЗакСа одобрили законопроект, разрешающий провести газ в жилье за счет материнского капитала

Петербургские депутаты рассмотрели предложенные изменения по использованию материнского капитала. Так, в первом чтении была принят законопроект по использованию материнского капитала на газификацию жилья.

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В среду, 24 мая, депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий использовать маткапитал для проведения газа в жилье, сообщили в телеграм-канале ЗакСа.

Авторами инициативы выступили Денис Четырбок, Марина Макарова и Александра Ржаненкова. По их мнению, данные изменения благоприятно повлияют на бюджет многодетных семей, компенсировав затраты на газификацию жилья.

Известно, что в 2023 году сумма материнского капитала в Петербурге достигает 194 тысячи рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге матерям предложили получить дополнительное образование за счет маткапитала.