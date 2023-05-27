Во время ПМЭФ между Петербургом и Москвой начнут курсировать дополнительные «Сапсаны»

Из Северной столицы в Москву и обратно в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) можно будет добраться несколькими поездами, которые не ходят по обычному расписанию.

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О запуске дополнительных «Сапсанов» сообщили в пресс-службе РЖД. Отмечается, что во время ПМЭФ на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом наблюдается повышенный спрос. В связи с этим в это время будут введены дополнительные поезда.

В частности, состав №774 проследует без остановок из Москвы в Санкт-Петербург 13, 15 и 16 июня. «Сапсан» отправят в 15:40. Также без остановок в Петербург смогут уехать пассажиры поезда №786. Он покинет столицу 17 и 18 июня в 21:00.

В обратную сторону дополнительно отправится состав №763. Он покинет Петербург 17 июня в 11:00 и также проследует без остановок. Еще один дополнительный рейс — №767. Поезд отправится 17 и 18 июня около 13:00 и проследует с остановками на станциях Бологое и Тверь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городские отельеры готовятся к практически 100-прецнтной загруженности в дни ПМЭФ.