Отельеры Петербурга готовятся к 100-процентной загруженности во время ПМЭФ

Специалисты предполагают, что во время Петербургского международного экономического форума отели и гостиницы города, имеющие четыре и пять звезд, будут забиты под завязку.

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Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году гости ПМЭФ обеспечат отелям Северной столицы 80-процентную или даже 100-процентную заполняемость. По сравнению с прошлым годом приезжих граждан будет больше, сообщает АБН.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин отметил, в первые дни стоимость размещения гостей может увеличиться вплоть до 40%. Подчеркивается, что помимо участников форума нагрузку на гостиничный номерной фонд добавляют туристы. Традиционно стоимость размещения на дни проведения форума поднимается примерно на треть.

В свою очередь, председатель правления ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Елена Сергеева добавила, заведения выделяют квоты под бизнес-сегменты на ПМЭФ, в связи с чем стоимость будет выше, чем у туристов.

Напомним, что годом ранее за неделю до проведения мероприятия загрузка отелей составила 75%.