Спасатели предупредили петербуржцев о высоких волнах и ветре до 15 м/с в пятницу

В Санкт-Петербурге на время ухудшится погода. На территории региона итак похолодало, однако в ближайшие часы к относительно невысоким температурам добавится ветер и волны.

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В пресс-службе МЧС по Петербургу предупредили горожан, что, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 мая с 13 до 16 часов по Невской Губе Финского залива ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Спасатели уточнили, что высота волн при этом достигнет 0,5-1,0 метра. Горожанам необходимо соблюдать повышенную осторожность и воздержаться от выхода на воду в это время.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на День города в Северной столице установится достаточно холодная погода, однако это не станет рекордом.