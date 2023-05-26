Синоптик Колесов рассказал о холодной погоде с температурой в +13 градусов на День города в Петербурге

Прямо перед Днем города в Петербурге резко похолодало. До конца месяца таких температур, какие наблюдались накануне, ждать уже не придется.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что самым жарким днем месяца стало 24 мая с максимальной температурой в +24,7 градусов. При этом со вчерашнего дня на территории региона начало становится холоднее из-за атмосферного фронта, который слегка помочил город и принес грозовые разряды в Ленобласть.

В пятницу же температура в основной части Петербурга составит примерно 17 градусов, но самое опасное явление, которое придется ждать в выходные дни, — это заморозки в ночь на воскресенье.

Дальше погоду определит антициклон, будет тихо и малооблачно, заметил Колесов, поэтому ночью 28 мая в пригороде также ожидаются заморозки до -1 градусов. Днем снова потеплеет до +20 градусов.

Специалист отметил, что холоднее всего будет в субботу, 27 мая. На День города вернется западный ветер, поэтом воздух не прогреется. Днем максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет всего +13 и+15 градусов, а в середине дня пройдет кратковременный дождь. Однако Колесов напомнил, что в 2010 и 2019 годах на День города в Петербурге было всего +12 градусов хоть и без дождя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 26 мая в городе снова ненадолго похолодало, при этом дожди и грозы пока также не ушли.