В пятницу петербуржцев ждут дожди и похолодание

В Северной столице снова ненадолго похолодало, кроме того местами все также наблюдаются дожди и грозы.

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В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 26 мая синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом сформируется под влиянием холодной части циклона, который уходит на северо-восток Европейской России.

Таким образом, при переменной облачности в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а на востоке области все еще возможны локальные грозы.

В течение дня температура воздуха достигнет максимум 18 градусов, по области столбики термометра может дорасти до +19 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, западный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Леус заметил, что в субботу местами снова пройдет небольшой дождь, а температура продолжит падать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в четверг на территорию города ворвался сильный ветер с Финского залива.