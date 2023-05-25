Ассортимент контактных линз в России заметно сократится

Жители России с плохим зрением столкнутся с сокращением ассортимента контактных линз. Все едло в том, что один из крупных поставщиков принял решение покинуть российский рынок.

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Владельцы компании Johnson & Johnson решили прекратить поставки контактных линз в Россию в связи с санкциями, сообщает Neva.Today.

Это означает, что россияне с плохим зрением в будущем будут испытывать дискомфорт, так как выбор существенно сократиться. Возможно, они будут вынуждены вернуться к очкам.

Владельцы салонов оптики отмечают, что сейчас уже наблюдаются проблемы с поставками, а вместе с этим выросла и цена на товар. Примерно в полтора-два раза.

Однако по мнению владельцев салона, расстраиваться рано – на рынке есть большой выбор у других производителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Decathlon нашел покупателя на часть своих магазинов в России с правом обратного выкупа.