Ассортимент контактных линз в России заметно сократится
Жители России с плохим зрением столкнутся с сокращением ассортимента контактных линз. Все едло в том, что один из крупных поставщиков принял решение покинуть российский рынок.
Владельцы компании Johnson & Johnson решили прекратить поставки контактных линз в Россию в связи с санкциями, сообщает Neva.Today.
Это означает, что россияне с плохим зрением в будущем будут испытывать дискомфорт, так как выбор существенно сократиться. Возможно, они будут вынуждены вернуться к очкам.
Владельцы салонов оптики отмечают, что сейчас уже наблюдаются проблемы с поставками, а вместе с этим выросла и цена на товар. Примерно в полтора-два раза.
Однако по мнению владельцев салона, расстраиваться рано – на рынке есть большой выбор у других производителей.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Decathlon нашел покупателя на часть своих магазинов в России с правом обратного выкупа.