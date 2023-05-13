Decathlon нашел покупателя на часть своих магазинов в России с правом обратного выкупа

Французский ретейлер Decathlon рассказал, что нашел покупателя на несколько магазинов своего бренда. Напомним, Decathlon закрыл свои магазины на территории России летом в 2022 году, сообщив о том, что условия поставок товаров больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России.

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Decathlon нашел инвестора, готового купить пять отельных гипермаркетов в российских регионах. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает АБН.

Известно, что французский ритейлер предлагал продать свой бизнес участникам рынка, например, «Спортмастеру», однако последний отказался.

Эксперты отмечают, что компания намерена продать свои активы с возможностью обратного выкупа.

На данный момент компания имеет в России 26 объектов общей площадью более 150 тысяч «квадратов».