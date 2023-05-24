Вице-губернатор Поляков посетил АО «Навигатор» для обсуждения сотрудничества

Вице-губернатор Кирилл Поляков для обсуждения перспектив сотрудничества посетил АО «Навигатор». Он отметил, что предприятие активно развивается и уже подобрало земельный участок, на территории которого появится новое производство высокотехнологичной продукции, преодолев зависимость от иностранных технологий.

Фото: официальный телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

В среду, 24 мая, вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал в своем телеграм-канале о том, что Фонд развития промышленности Петербурга сможет принять участие в проекте создания «Национального центра авиационного приборостроения» на условиях софинансирования.

Фото: официальный телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

«Навигатор» – ведущий в России разработчик и производитель бортового оборудования навигации и посадки. Их продукция устанавливается на большинство российских гражданских и военных воздушных судов.

Фото: официальный телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Поляков провел совещание по подготовке к Международному Военно-морскому салону в Кронштадте.