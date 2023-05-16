Вице-губернатор Поляков провел совещание по подготовке к Международному Военно-морскому салону в Кронштадте

В июне в Кронштадте пройдет Международноый Военно-морской салон. В рамках подготовки к мероприятию вице-губернатор Кирилл Поляков провел соверщание с Министерством промышленности и торговли РФ.

Фото: Официальный телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

Вице-губернатор Кирилл Поляков провел рабочее совещание, направленное на организацию проведения Международного Военно-морского салона в Кронштадте. О результатах совещания Поляков доложил Денису Мантурову. Информацией об этом вице-губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

Так, в ходе совещания была разработана схема организации дорожного движения на период проведения Салона. Известно, что схема подразумевает отсутствие ограничения доступа в Кронштадт.

Также отмечается, что на встрече разработана концепция праздничного оформления города, проводятся комплексные работы по строительству необходимой улично-дорожной сети и созданию парковочной инфраструктуры, ведется активная подготовка участия городских отраслевых промышленных предприятий в научно-деловой программе мероприятия.

Известно, что Петербург готов предоставить необходимую протокольную и организационную помощь в части сопровождения официальных делегаций из других стран и регионов

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы смогут посетить обучающие, развлекательные и спортивные мероприятия в День молодежи.