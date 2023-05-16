Петербуржцы смогут посетить обучающие, развлекательные и спортивные мероприятия в День молодежи

Жители Петербурга смогут посетить развлекательные мероприятия и обучающие мастер-классы в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню молодежи. Празник пройдет в конце первого месяца лета.

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В Петербурге готовятся к проведению Дня молодежи 2023. В рамках мероприятия, 24 июня, горожане смогут посетить мастер-классы, показы, образовательные лекции и спортивные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Также известно, что мастера смогут предоставить свои услуги и handmade-товары для петербуржцев, предварительно пройдя отбор для участия в мероприятии.

Известно, что День молодежи 2023 отметят также в Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму, Казани, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде, а также Мурманске, Иркутске и Краснодаре.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге стартовал второй день фестиваля корюшки.