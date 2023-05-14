В Петербурге стартовал второй день фестиваля корюшки

На территории Северной столицы с 13 по 14 мая проходит фестиваль корюшки. Торговый палатки размещены по разным точкам города.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Так, приобрести рыбку можно недалеко от Меншикова и Головкина бастионов, а также у Кронверкской куртины. Мероприятие началось в субботу, 13 мая, около десяти утра. Завершится фестиваль в воскресенье, 14 мая. Горожан ждут с десяти утра до семи вечера. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея истории Санкт-Петербурга.

На фестивале, приуроченном к периоду нереста корюшки, гости могут попробовать блюда из рыбы, а также принять участие в развлекательной программе. Праздничные мероприятия, которые проводят уже с 2002 года, также пройдут в парке 300-летия и на Новой Ладоге.

Напомним, торговые палатки с рыбкой, имеющей огуречный аромат, работают на территории города с 15 апреля по 31 мая. В общей сложности корюшку продают по 40 адресам.