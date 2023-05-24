Мигранты похитили девушку во Фрунзенском районе, затолкав ее силой в машину, и попались полиции через полчаса

Два гражданина Узбекистана похитили девушку во Фрунзенском районе Петербурга. В рамках плана перехвата, похитители попались на юге города спустя полчаса.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 22 мая, в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что мимо него «пронеслась» машина, в которой громко кричала девушка и просила о помощи.

Правоохранители объявили план перехват на юге города и спустя полчаса, на Пулковском шоссе, им удалось остановить автомобиль ВАЗ 21140, в котором находилась похищенная. За рулем машины находился 30-летний безработный мигрант, а его 25-летний земляк ехал в качестве пассажира.

Полицейские установили, что мужчины, находясь у одного из домов по Дунайскому проспекту, с применением физической силы затолкали пострадавшую в автомобиль и скрылись с места преступления.

В отношении обоих мигрантов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Оба задержанных отправлены в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Лужском районе похитители пятимесячного ребенка попались спустя полчаса.