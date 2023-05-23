В этом году последний звонок прозвучит для 27 тысяч петербургских выпускников

В Санкт-Петербурге для некоторых выпускников уже прозвенел их последний школьный звонок. Учебные заведения проводят торжественные мероприятия на этой неделе.

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В пресс-службе Смольного отметили, что в 2023 году со школой прощаются 27 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников. Во вторник, 23 мая, для некоторых из ребят уже прозвенел последний звонок.

С окончанием школы ребят поздравили родители, педагоги и друзья. Впереди выпусков ждут экзамены.

Напомним, что основной период ЕГЭ начнется в пятницу, 26 мая.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году петербуржцев попросили не запускать воздушные шары на линейках ради защиты экологии.