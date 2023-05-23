Петербуржцев призвали обойтись без шаров на выпускных и последних звонках

В Санкт-Петербурге стартовала пора выпускных и последних звонков, а вместе с тем пришло и время традиционного запуска воздушных шаров. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от это затеи ради экологии.

Фото: baltphoto/Елена Яковлева

В пресс-службе комитета по природопользованию обратились к жителям Петербурга с просьбой не отправлять в этот раз воздушные шары в небо по окончанию учебного года и школьной жизни. Вместо этого можно было бы осуществить запуск воздушных змеев или зажжение свечей.

Специалисты объяснили, что шары сильно вредят окружающей среде. В конце концов они падают на землю и становятся мусором, загрязняя природу. Самыми вредными при этом являются светошары, так как в них есть батарейки, относящиеся к отходам второго класса опасности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 22 мая в городе стартовала экологическая неделя.