В Петербурге 22 мая начнется Экогическая неделя

Следующая неделя начнется для петербуржцев с обучения экологической грамоте. Так, с 22 мая в Петербуре начнется Экологическаая неделя, в рамках которой горожане узнают много нового и полезного, а также смогут принести свой личный вклад в экологию города.

Фото: Baltphoto/Никлай Овсянников

В понедельник, 22 мая, в Петербурге начнется Экологическая неделя, сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках эконедели петербуржцы смогут получить новые знания о раздельном сборе мусора, экономике замкнутого цикла и современных экологических трендах.

Отмечается, что также каждый из горожан сможет принести личный вклад в экологию города, приняв участие в уборке различных объектов города.

Одним из основных мероприятий в Экологическую неделю станет Х Невский международный экологический конгресс, проводимый с 25 по 26 мая в Таврическом саду.

Завершится эконеделя забегом, к которому при помощи телемоста присоединятся еще восемь регионов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 19 на 20 мая в Северной столице «запоют» мосты.