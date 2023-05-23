С начала текущего года в Петербурге и Ленобласти терялись около 190 детей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 11 с половиной лет специалистам поступило около 2,5 тысяч сообщения о пропаже детей. Только с начала этого года потерялись почти 190 несовершеннолетних, большинство из которых удалось спасти.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пресс-службе поисковой организации «ЛизаАлерт» сообщили, что за 11 с половиной лет из всех 2,5 тысяч пропавших детей 2,3 тысячи были найдены живыми, а еще 45 — погибшими.

С начала 2023 года добровольческий отряд обнаружил 169 пропавших в Ленобласти и Петербурге детей. Еще по трем заявлениям специалисты помочь не успели, — дети погибли. Поиски одного ребенка в настоящий момент до сих пор продолжаются. В общей сложности с начала текущего года добровольцы получили 189 заявок о пропаже детей.

За 12 с половиной лет существования организации по всей России специалисты получили около 40,8 тысяч заявок на поиске несовершеннолетних, из которых живыми удалось найти 39,9 тысяч человек, а погибшими — 790. До сих пор 295 детей остаются не найдены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Культуры в Петербурге задержали трех без вести пропавших подростков, избивших шестиклассника.