В Марьино может появиться новая индустриальная зона

В поселке Марьино может появиться новая индустриальная зона.

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В ходе рабочего совещания правительство Северной столицы одобрило изменение документации по планировке территории. Согласно правкам, на территории Марьино появится новая индустриальная зона, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на территории разместятся предприятия машиностроительной, легкой, а также фармацевтической, нефтехимической и других отраслей промышленности. Кроме того, здесь же обустроят складскую инфраструктуру.

Уточняется, что индустриальную зону хотят разместить на незастроенной территории, которая ограничена Ропшинским шоссе, улицей Новые Заводы, а также Канатным переулком и береговой линией Черной речки. Сюда же войдут территории до межквартального проезда, Канатного переулка и Марьинского проезда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге получит около 37 миллиардов рублей на производство электромобилей и грузовиков.