В Петербурге бывший завод Toyota получит более 35 млрд рублей на производство грузовика и электромобиля

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге может получить около 37 миллиардов рублей на производство электромобилей и грузовиков. Этой задачей займется концерн «Алмаз-Антей».

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

О вложении в петербургский завод от 35 до 37 миллиардов рублей на производство новых автомобилей стало известно 15 мая. Реализацией задачи займется «Алмаз-Антей». Это подтвердил генеральный директор «Обуховского завода», который входит в концерн, Михаил Подвязников.

Благодаря инвестициями на базе завода будет возможно осуществить выпуск грузовиков БАЗ собственной разработки, а также электромобилей «E-Neva», сообщает Neva.Today.

По словам Подвязникова, за год на предприятии планируют изготавливать примерно по две тысячи грузовиков и около 55 -60 тысяч электромобилей.

Напомним, что производить электромобили «E-Neva» в Петербурге специалисты хотят начать после 2026 года.