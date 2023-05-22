Спасатели предупредили петербуржцев о грозах, граде и ветре до 17м/с на протяжении нескольких часов

Жителей Северной столицы предупредили о значительно ухудшении погодных условий. В ближайшие часы по районам пройдет ливень и сильный ветер.

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В пресс-службе МЧС по Петербургу заметили, что, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 мая с 14 до 17 часов на территории региона местами прогремят грозы, пройдут ливни, местами даже с градом. Кроме того, ветер усилится вплоть до 17 м/с.

Спасатели напомнили, что при такой погоде лучше вообще никуда не ходить и держаться подальше от деревьев, а также шатких конструкций. Все ценные вещи с балкона лучше убрать, закрыть окна, вытащить вилки приборов из розетки и не пользоваться техникой.

Если град застал в автомобиле, то ни в коем случае нельзя выходить наружу. Специалисты напомнили, что продолжительность града составляет около шести минут, очень редко он идет дольше 15 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 мая станет особенным днем для горожан после большого количества солнца. Тем не менее, холоднее все равно не станет, даже несмотря на осадки.