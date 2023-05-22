С 22 мая в Петербурге заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха. Горожане могут задать все интересующие их вопросы по поводу безопасности детских товаров.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что с 22 мая стартовала горячая линия по вопросам детского отдыха. До 2 июня петербуржцы могут задать специалистам вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, например, одежды, обуви или игрушек.

Также эксперты при необходимости помогут горожанам оформить претензии в адрес продавца и дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха. Кроме того, на горячей линии посоветуют, как правильно собрать ребенка в детский лагерь.

Звонки будут принимать четыре отдела. Обратиться к специалистам можно в рабочее с 9 до 12, а также с 13 до 17 часов по номерам, указанным на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что в Санкт-Петербурге многие дети планируют на лету найти себе подработку. О таком намерении своего ребенка заявил каждый пятый родитель. Самые популярные варианты трудоустройства для подростков — это позиции курьера и промоутера.