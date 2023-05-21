Петербургские врачи отключили сердце женщины, чтобы спасти ее от смерти

Врачи из Петербурга спасли беременную женщину из Воркуты, отключив ее сердце на время операции. Благодаря стараниям врачей женщина стала матерью здорового ребенка, родив дочь на 37-й неделе беременности.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Петербургские специалисты в области кардиохирургии остановили сердце пациентки из Воркуты, чтобы спасти ее от смерти, сообщил Петербургский дневник.

Оказалось, что у беременной пациентки редкий диагноз – инфаркт миокарда и расслоение аорты. Он представлял риск для жизни женщины и ее ребенка, поэтому пациентку, на 24-й неделе беременности экстренно доставили в Северную столицу на самолете СанАвиации.

Во время операции специалисты искусственно отключили сердце пациентки. После долгой операции, которая продлилась всю ночь врачам удалось спасти беременную.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач рассказала россиянам о вреде синтетического витамина D.