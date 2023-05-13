Врач рассказала россиянам о вреде синтетического витамина D

Россиянам рассказали о пользе и вреде витамина D. Оказалось, что данный витамин бывает двух видов – синтетическим и натуральным. Специалист отмечает, что наличие синтетического витамина можно узнать на упаковке продукта. Производители добавляют его для повышения пищевой ценности, однако такой витамин сильно уступает натуральному по свойствам.

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Врач Екатерина Кашух рассказала о вреде синтетического витамина D. По ее словам, витамин, полученный, например, из йогуртов, растворимых кашах или кукурузных хлопьях усваивается намного хуже, чем натуральный. Об этом сообщает «МК в Питере».

Врач подчеркнула, что для получения необходимого витамина рекомендуется употреблять в пищу рыбу. Известно, что рыба богата витамином D, белком, омега-3 и железом, однако если у человека наблюдается аллергия на рыбу, витамин можно получить из жирных молочных продуктах.