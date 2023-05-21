В культурной акции «Ночь музеев» приняли участие 50 тысяч петербуржцев

В этом году в ежегодной акции «Ночь музеев» приняли участие 50 тысяч жителей города. Минувшей ночью каждый желающий мог посетить 120 музеев и различных учреждений.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцы побили прошлогодний рекорд «Ночи музеев», рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Оказалось, что в этом году в мероприятии приняли участие 50 тысяч петербуржцев – это на 20 тысяч больше, чем в 2022 году. Отмечается, что в этом году участие в акции приняли на 15 музеев больше.

Минувшей ночью более 11 тысяч зрителей послушали концерты в Большом зале Филармонии, а 8,6 тысяч отправились на изучение экспозиций в Артиллерийском музее.

Музей железных дорог принял 8,1 тысяч гостей, Музей Анны Ахматовой – 7,7 тысяч, а Капелла и Военно-морской музей шесть и четыре тысяч гостей соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал что в «Ночь музеев» для жителей Ленобласти подготовили более 50 мероприятий.