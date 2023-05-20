В «Ночь музеев» для жителей Ленобласти подготовили более 50 мероприятий

Ленинградская область уже готова к акции «Ночь музеев», подготовив более 50 мероприятий для всех желающих. Гости смогут посетить крепости, музеи и усадьбы в которых будут проводить мастер-классы, игры и экскурсии.

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В субботу вечером, 20 мая, в Ленобласти начнется ежегодное мероприятие «Ночь музеев», проходящее по всей стране на протяжении многих лет. Так, жителей Ленобласти ждет более 50 развлекательно-образовательных мероприятий, сообщает «МК в Ленобласти».

Местные жители смогут посетить «Домик няни Пушкина» в деревне Кобрино и узнать о старинных русских традициях и жизни Арины Родионовны, выпить Иван-чая в Инвагородской крепости и пострелять из лука в Копорской крепости на краю Ижорской возвышенности.

Полный перечень мероприятий все желающие смогут уточнить на сайте регионального Музейного агентства.