В Петербурге открылся участок для участия в досрочном голосовании за президента Турции

В Петербурге открылся избирательный участок за президента Турции в генконсульстве страны. Известно, что на данный момент проводится второй тур досрочного голосования за президента Турции.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Граждане Турции смогут проголосовать за президента своей страны находясь вне страны, сообщает РИА Новости.

Выбрать кандидата в президенты Турции в Петербурге можно в генеральном консульстве страны до понедельника, 22 мая, включительно.

Подобная практика проходит по всему миру: в 77 странах открыты участки для голосования, из них четыре находятся в России – помимо Петербурга, граждане Турции смогут принять участие в выборах в Казани, в Москве и в Новороссийске. Известно, что на данный момент таким образом проголосовали более трех млн избирателей.

Подсчет голосов будет проходить в Турции, куда после завершения досрочного голосования отправятся все бюллетени со всех стран мира.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появится генеральное консульство Киргизии.