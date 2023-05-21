В Петербурге открылся участок для участия в досрочном голосовании за президента Турции
В Петербурге открылся избирательный участок за президента Турции в генконсульстве страны. Известно, что на данный момент проводится второй тур досрочного голосования за президента Турции.
Граждане Турции смогут проголосовать за президента своей страны находясь вне страны, сообщает РИА Новости.
Выбрать кандидата в президенты Турции в Петербурге можно в генеральном консульстве страны до понедельника, 22 мая, включительно.
Подобная практика проходит по всему миру: в 77 странах открыты участки для голосования, из них четыре находятся в России – помимо Петербурга, граждане Турции смогут принять участие в выборах в Казани, в Москве и в Новороссийске. Известно, что на данный момент таким образом проголосовали более трех млн избирателей.
Подсчет голосов будет проходить в Турции, куда после завершения досрочного голосования отправятся все бюллетени со всех стран мира.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появится генеральное консульство Киргизии.