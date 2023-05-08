В Петербурге появится генеральное консульство Киргизии

В Петербурге откроют генеральное консульство Республики Киргизия. Также открытие планируется в Казани. Соответствующие документы об этом подписал Президент Киргизии Садыр Жапаров.

Фото: Baltphoto

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал документы об открытии генконсульства Кыргызской Республики в Северной столице и столице Татарстана. Информацией об этом поделились в понедельник, 8 мая, в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

По словам Садыра Жапарова, в открытии генеральных консульств на территории этих городов присутствует необходимость, так как это будет содействовать благоприятному законному пребыванию киргизов в России.

Также до 1 июля в Петербурге откроетс генконсульство Беларуси.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 3 мая немецких дипломатов просят покинуть Петербург.