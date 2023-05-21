С июня петербуржцы смогут прямым рейсом отправиться в Иран и получить визу

С начала лета из Пулково начнутся прямые перелеты в Тегеран. Прилетев в страну, российские туристы смогут оформить визу. Также известно, что Иран отменил визы для групповх поездок.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Петербуржцы смогут посетить Иран и получить иранскую визу, как только прилетят в страну, сообщат Neva.Today.

Рейсы в столицу Ирана, Тегеран, начнут осуществляться с июня. Перелеты будут происходить один раз в неделю, по четвергам, компанией Nordwind Airlines.

Известно, что Иран ждет русских туристов и готов оказывать помощь для беспрепятственных путешествий. Отмечается, что за прошлый год страну посетили более 40 тысяч россиян.

Между странами уже произошел туроператорами, которые возьмут на себя работу по двум направлениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с июня из Петербурга в Китай будут летать сразу по восемь самолетов в неделю.